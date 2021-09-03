Закон про олігархів вимагає відправити у Венеційку омбудсмен

Омбудсмен Людмила Денісова. Фото: Зік

https://racurs.ua/ua/n159599-zakon-pro-oligarhiv-vymagaie-vidpravyty-u-veneciyku-ombudsmen.html

Ракурс

Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради з прав людини, вимагає відправити до Венеціанської комісії український проект закону про олігархів.

Омбудсмен звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроекту № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Про це 3 вересня повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Денісова заявила, що проведений її фахівцями аналіз законопроекту викликає занепокоєння і може свідчити, що його норми не відповідають Конституції, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина. Під цими нормами Денісова має на увазі норми наділення президента і РНБО не передбаченими Конституцією повноваженнями, обмеження прав людини в залежності від майнового стану, опосередковане введення цензури в ЗМІ тощо.

На мій погляд, з метою забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень при прийнятті даної законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні скерувати його для отримання висновку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), — йдеться в листі омбудсмена до спікера.

Омбудсмен наголосила, що у разі ухвалення закону про олігархів в існуючій редакції вона в рамках своїх повноважень звернеться до Конституційного суду.

Нагадаємо, у червні міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що Україна не планує узгоджувати з Венеційською комісію закон про олігархів, оскільки висновків довелося б чекати приблизно пів року.

У липні Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проект закону № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Документ підтримали 275 нардепів.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»