П’ять етапів підвищення пенсій у 2022 році пропонують в уряді

https://racurs.ua/ua/n159598-p-yat-etapiv-pidvyschennya-pensiy-u-2022-roci-proponuut-v-uryadi.html

Ракурс

П’ять етапів підвищення пенсій у 2022 році пропонує Міністерство соціальної політики України. Там нагадали, що внаслідок комплексної програми підвищення пенсій середня пенсія в країні зросла майже на 25% або 784 грн з початку 2020 року.

Тепер у рамках підготовки проекту держбюджету на наступний рік Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі п’ять кроків підвищення доходу громадян-пенсіонерів. Разом з ухваленням Верховною Радою законопроекту № 4668 це дасть змогу уперше після 2014 року охопити програмою підвищення пенсій всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливі групи. Про це повідомляє прес-служба профільного відомства.

Зокрема, Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі підвищення пенсій на наступний рік такі кроки:

підвищення з 1 січня пенсій особам з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

індексацію з 1 березня пенсій для майже 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 75 років;

перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;



перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

На 2022 рік Мінсоцполітики також пропонує включити до ініційованої президентом програми щомісячних доплат літнім громадянам пенсіонерів віком від 70 до 75 років, що дозволить підвищити доходи ще 1,5 млн пенсіонерів.