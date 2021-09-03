Нову гіпотезу зародження життя на Землі представили вчені

https://racurs.ua/ua/n159597-novu-gipotezu-zarodjennya-jyttya-na-zemli-predstavyly-vcheni.html

Ракурс

Які процеси сприяли зародженню життя на Землі, повідомили вчені з Університету Людвіга-Максиміліана на підставі дослідження вмісту солей у базальті. На думку вчених, суміш солей магнію і натрію на ранній Землі допомогла зародженню життя.

Вчені досліджували солі, які в поєднанні з потоками розплавленої породи могли сприяти утворенню біомолекул, здатних самовідтворюватися. Автори дослідження розглянули суміш магнію і натрію, яка могла бути в перші роки існування Землі (для згортання РНК необхідна відносно висока концентрація двозарядних іонів магнію та низька — однозарядного натрію), пише журнал Nature Chemistry.

Один з ймовірних процесів, який міг спричинити утворення відповідного середовища, — вилуговування солей з базальту. Тому група дослідників синтезувала базальтове скло, що зустрічається в природному вигляді і формується завдяки швидкому охолодженню розплавленої породи.

Аналіз кількості магнію і натрію, витягнутого зі скла показав, що натрію в такому склі більше, аніж магнію. Однак, коли вчені «додали» в свій «рецепт» теплові потоки, ситуація змінилася: співвідношення магнію та натрію в деяких випадках виявлялося оптимальним для згортання молекули РНК. Такі теплові потоки не лише були можливими 4 млрд років тому, але й цілком реальними через високий рівень геологічної активності на ранній Землі. Отже, вимивання солей з базальту укладається в гіпотезу РНК-світу.