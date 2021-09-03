Новую гипотезу зарождения жизни на Земле раскрыли ученые

https://racurs.ua/n159597-novuu-gipotezu-zarojdeniya-jizni-na-zemle-raskryli-uchenye.html

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Какие процессы способствовали зарождению жизни на Земле, сообщили ученые из Университета Людвига-Максимилиана на основании исследования о содержании солей в базальте. По мнению ученых, смесь солей магния и натрия на ранней Земле помогла зарождению жизни.

Ученые исследовали соли, которые в сочетании с потоками расплавленной породы могли способствовать образованию самовоспроизводящихся биомолекул. Авторы исследования рассмотрели смесь магния и натрия, какой она могла быть в первые годы существования Земли (для сворачивания РНК необходима относительно высокая концентрация двухзарядных ионов магния, но низкая — однозарядного натрия), пишет журнал Nature Chemistry.

Один из вероятных процессов, которые могли привести к образованию подходящей среды, — выщелачивание солей из базальта. Поэтому группа исследователей синтезировала базальтовое стекло, встречающееся в естественном виде и формирующееся благодаря быстрому охлаждению расплавленной породы.

Анализ количества магния и натрия, извлеченного из стекла показал, что натрия в таком стекле больше, чем магния. Однако, когда ученые «добавили» в свой «рецепт» тепловые потоки, ситуация изменилась: соотношение магния и натрия в некоторых случаях оказывалось оптимальным для сворачивания молекулы РНК. Такие тепловые потоки не только были возможны 4 млрд лет назад, но и вполне реальны из-за высокого уровня геологической активности на ранней Земле. Следовательно, вымывание солей из базальта укладывается в гипотезу РНК-мира.