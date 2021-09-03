Пять этапов повышения пенсий в 2022 году предлагают в Кабмине

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Пять этапов повышения пенсий в 2022 году предлагает Министерство социальной политики Украины. Там напомнили, что в результате комплексной программы повышения пенсий средняя пенсия в стране выросла почти на 25% или 784 грн с начала 2020 года.

Теперь в рамках подготовки проекта госбюджета на следующий год Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре пять шагов повышения пенсий. Вместе с принятием Верховной Радой законопроекта № 4668 это даст возможность впервые после 2014 года охватить программой повышения пенсий все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимые группы. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.

В частности, Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышение пенсий на следующий год такие шаги:

повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию с 1 марта пенсий для почти 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;



перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

На 2022 год Минсоцполитики предлагает включить в инициированные президентом программы ежемесячных доплат пожилым людям пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы еще 1,5 млн пенсионеров.