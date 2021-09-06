Коронавирус. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n159686-koronavirus-ulojil-v-bolnicy-bolee-poltysyachi-ukraincev-za-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине снова набирает обороты, несмотря на активную кампанию по вакцинации. За прошедшие сутки, 5 сентября, вирус был обнаружен у 773 граждан. В больницы попали 635 инфицированных.

Умерли от болезни 18 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (93 новых больных), Черновицкой (69 заражений), Одесской (63 инфицирования), Тернопольской (61 случай инфекции), Львовской (56 заболевших) областях.

Прививку от коронавируса за минувшие сутки получили 41 тыс. 787 человек. Одну дозу получили 12 тыс. 367 человек полностью иммунизированы — 29 тыс. 420 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что лекарства против коронавируса Украина получила от США — речь идет о гуманитарном грузе стоимостью 20 млн долл. Помощь доставила американская благотворительная организация Direct Relief.