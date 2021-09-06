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Коронавирус. Фото: Минздрав

Коронавирус уложил в больницы более полтысячи украинцев за сутки (ИНФОГРАФИКА)

6 сен 2021, 09:03
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Коронавирус в Украине снова набирает обороты, несмотря на активную кампанию по вакцинации. За прошедшие сутки, 5 сентября, вирус был обнаружен у 773 граждан. В больницы попали 635 инфицированных.

Умерли от болезни 18 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (93 новых больных), Черновицкой (69 заражений), Одесской (63 инфицирования), Тернопольской (61 случай инфекции), Львовской (56 заболевших) областях.


Коронавирус в Украине. Инфографика: МинздравПрививку от коронавируса за минувшие сутки получили 41 тыс. 787 человек. Одну дозу получили 12 тыс. 367 человек полностью иммунизированы — 29 тыс. 420 человек.

Вакцинация в Украине. Инфографика: МинздравНапомним, ранее мы сообщали, что лекарства против коронавируса Украина получила от США — речь идет о гуманитарном грузе стоимостью 20 млн долл. Помощь доставила американская благотворительная организация Direct Relief.

Источник: Ракурс


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