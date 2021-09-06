Одного из главных командиров Талибана убило сопротивление в Афганистане

Афганистан. Фото: Спутник

https://racurs.ua/n159685-odnogo-iz-glavnyh-komandirov-talibana-ubilo-soprotivlenie-v-afganistane.html

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В Афганистане убили одного из главных командиров исламистского движения Талибан. Такое заявление сделали в Афганском Сопротивлении.

Мавлави Фасихуддин был убит в ночь на понедельник. Об этом говорится в заявлении представителей Фронта национального сопротивления в Афганистане.

По словам представителей сопротивления, один из главных командующих Мавлави Фасихуддин был убит вместе с шестью охранниками в районе Пишгур провинции Панджшер.

Талибан пока не комментировал эту информацию. В то же время в воскресенье, 5 сентября, ряд источников, близких к антиталибскому движению, сообщил о гибели в Панджшере представителя Фронта национального сопротивления Фахима Дашти. Он был убит Талибаном близ Даштака в Панджшерской долине. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Как известно, в последние дни талибы продолжали штурм долины с нескольких направлений, несмотря на потери. По информации Фронта национального сопротивления, сотни боевиков, в том числе и иностранные, убиты, сотни ранены и попали в плен. В воскресенье радикалы штурмовали провинции с трех направлений. Обе стороны подтвердили, что ожесточенные боевые действия продолжаются в районе уезда Шотул, и населенных пунктов Анава, Руху и Пария. Обе стороны также сообщали о потерях.

Напомним, ранее мы сообщали, что к захвату власти талибами в Афганистане привели недоверие граждан правительству и коррупция. Он также отметил, что правительство Афганистана распалось гораздо раньше, чем ожидали официальные лица.