Вакциной Pfizer будут прививать трижды в США

Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n159684-vakcinoy-pfizer-budut-privivat-trijdy-v-ssha.html

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Вакцинация от коронавируса в Соединенных Штатах Америки (США) пройдет с введением третьей дозы вакцины производителя Pfizer.

Благодаря бустерной дозе планируют увеличить эффективность препарата от инфекции. Об этом сообщает «Голос Америки».

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что третью дозу вакцины Pfizer могут одобрить уже до 20 сентября. Он добавил, что после Pfizer ожидается одобрение третьей дозы для другой американской вакцины — Moderna.

До этого в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что полностью привитым препаратами Pfizer и Moderna американцам понадобится третья доза-бустер спустя восемь месяцев после того, как они получили вторую дозу прививки. Продолжить кампанию вакцинации в США рекомендовали с 20 сентября.

Напомним, ранее мы сообщали, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что острой необходимости в бустерных дозах пока нет. Такое мнение аргументируют исследованиями, что все разрешенные в ЕС вакцины дают длительный иммунитет и защищают от тяжелого течения болезни.

Источник: Голос Америки