Вакциною Pfizer щепитимуть тричі в США

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159684-vakcynou-pfizer-schepytymut-trychi-v-ssha.html

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Вакцинація від коронавірусу в Сполучених Штатах Америки (США) проходитиме з введенням третьої дози вакцини виробника Pfizer.

Завдяки бустерній дозі планують збільшити ефективність препарату проти інфекції. Про це повідомляє «Голос Америки».

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що третю дозу вакцини Pfizer можуть схвалити вже до 20 вересня. Він додав, що незабаром після Pfizer очікується схвалення третьої дози для іншої американської вакцини — Moderna.

До цього в адміністрації президента США Джо Байдена повідомляли, що повністю щепленим препаратами Pfizer та Moderna американцям знадобиться третя доза-бустер за вісім місяців після того, як вони отримали другу дозу щеплення. Продовжити кампанію вакцинації в США рекомендували від 20 вересня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що гострої потреби в бустерній дозі наразі немає. Таку думку аргументують дослідженнями про те, що всі дозволені в ЄС вакцини дають тривалий імунітет та захищають від важкого перебігу хвороби.

Джерело: Голос Америки