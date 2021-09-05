День Євтихія Тихого відзначають 6 вересня. Фото: tatmitropolia.ru

https://racurs.ua/ua/n159683-den-ievtyhiya-tyhogo-vidznachaut-6-veresnya-scho-ne-mojna-robyty-cogo-dnya.html

Ракурс

6 вересня православні віряни вшановують пам’ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла та Івана Богослова. Хоч сам Євтихій не входив до числа 70 апостолів, наближених до Христа, але зіграв значну роль у формуванні християнської віри на місцях своїх проповідей.

У старовину цей день називали Євтихій Тихий, або Євтихій — тихі зорі. Народні перекази свідчать, що 6 вересня «зоря застерігає і гукає всякого, хто збирається в ліс на самоті».

Що не можна робити на Євтихія Тихого:

Не варто ходити в ліс, бо можна заблукати або зустрітися з лісовиком.

Пращури вірили, що в цей день активізується нечиста сила. Не варто йти далеко від будинку, треба остерігатися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.

Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя.

У світі 6 вересня відзначають єврейське свято Рош га-Шана — встановлене на честь створення світу, свято символізує початок нового року і завершення року, що минає. Це свято відзначається в Ізраїлі всіма.

Також 6 вересня — День незалежності королівства Свазіленд, День об'єднання в Болгарії, День праці в США та День читання книг.

6 вересня в історії:

1770 рік — почалося будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Запоріжжя.

1819 рік — Томас Бланчард запатентував токарний верстат.

1952 рік — у Женеві підписали Всесвітню конвенцію про авторське право.

6 вересня День ангела імені відзначають Георгій та Петро.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності.