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Ракурс
День Євтихія Тихого відзначають 6 вересня. Фото: tatmitropolia.ru

День Євтихія Тихого відзначають 6 вересня — що не можна робити цього дня

5 вер 2021, 21:51
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6 вересня православні віряни вшановують пам’ять мученика Євтихія, який відомий як один з учнів святих апостолів Павла та Івана Богослова. Хоч сам Євтихій не входив до числа 70 апостолів, наближених до Христа, але зіграв значну роль у формуванні християнської віри на місцях своїх проповідей.

У старовину цей день називали Євтихій Тихий, або Євтихій — тихі зорі. Народні перекази свідчать, що 6 вересня «зоря застерігає і гукає всякого, хто збирається в ліс на самоті».

Що не можна робити на Євтихія Тихого:

  • Не варто ходити в ліс, бо можна заблукати або зустрітися з лісовиком.
  • Пращури вірили, що в цей день активізується нечиста сила. Не варто йти далеко від будинку, треба остерігатися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.
  • Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя.

У світі 6 вересня відзначають єврейське свято Рош га-Шана — встановлене на честь створення світу, свято символізує початок нового року і завершення року, що минає. Це свято відзначається в Ізраїлі всіма.

Також 6 вересня — День незалежності королівства Свазіленд, День об'єднання в Болгарії, День праці в США та День читання книг.

6 вересня в історії:


  • 1770 рік — почалося будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Запоріжжя.
  • 1819 рік — Томас Бланчард запатентував токарний верстат.
  • 1952 рік — у Женеві підписали Всесвітню конвенцію про авторське право.

6 вересня День ангела імені відзначають Георгій та Петро.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності.

Джерело: Ракурс


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