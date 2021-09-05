День Евтихия Тихого отмечают 6 сентября. Фото: tatmitropolia.ru

https://racurs.ua/n159683-den-evtihiya-tihogo-otmechaut-6-sentyabrya-chto-nelzya-delat-v-etot-den.html

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6 сентября православные верующие чтят память мученика Евтихия, который известен как один из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова. Хотя сам Евтихий не входил в число 70 апостолов, приближенных ко Христу, но сыграл значительную роль в формировании христианской веры на местах своих проповедей.

В старину этот день называли Евтихий Тихий, или Евтихий — тихие зори. Народные предания гласят, что 6 сентября «заря предостерегает и окликает всякого, кто собирается в лес в одиночестве».

Что нельзя делать на Евтихия Тихого:

Не стоит ходить в лес, потому что можно заблудиться или встретиться с лешим.

Предки верили, что в этот день активизируется нечистая сила. Не стоит уходить далеко от дома, надо остерегаться лесного эха, красных цветков, кладбищенских и болотных огней.

Нельзя смотреть на восходящее солнце, чтобы не навлечь на себя несчастье.

В мире 6 сентября отмечают еврейский праздник Рош га-Шана — установленное в честь сотворения мира, праздник символизирует начало нового года и завершение года уходящего. Этот праздник отмечается в Израиле всеми.

Также 6 сентября — День независимости королевства Свазиленд, День объединения в Болгарии, День труда в США и День чтения книг.

6 сентября в истории:

1770 год — началось строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Запорожье.

1819 год — Томас Бланчард запатентовал токарный станок.

1952 год — в Женеве подписали Всемирную конвенцию об авторском праве.

6 сентября День ангела имени отмечают Георгий и Петр.

Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о начале еще одного государственного праздника. С 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности.