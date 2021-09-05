Взрыв произошел на сахарном заводе. Фото: mvs.gov.ua

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Взрыв на сахарном заводе произошел 5 сентября в поселке Гребенки Киевской области.

Паровой взрыв на предприятии произошел около 16.00. В результате инцидента пострадали пять человек. Двум пострадавшим понадобилась госпитализация и их доставили в столичную клинику. Остальных скорая отвезла в Белоцерковскую городскую больницу № 2. О состоянии пострадавших не сообщается. Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Белоцерковского районного управления полиции. В министерстве отметили, что предварительной причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Напомним, 21 августа в Закарпатской области в городе Хуст на территории одной из автозаправочных станций прогремел взрыв. В результате инцидента два человека пострадали.