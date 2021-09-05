Вибух стався на цукровому заводі. Фото: mvs.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n159682-vybuh-na-cukrovomu-zavodi-stavsya-na-kyyivschyni-ie-postrajdali-foto.html

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Вибух на цукровому заводі стався 5 вересня в селищі Гребінки Київської області.

Паровий вибух на підприємстві стався близько 16.00. Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро осіб. Двох постраждалим знадобилася госпіталізація і їх доставили в столичну клініку. Решту швидка довезла до Білоцерківської міської лікарні № 2. Про стан постраждалих не повідомляється. Про це повідомив Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

На місці події працює оперативно-слідча група Білоцерківського районного управління поліції. У міністерстві відзначили, що попередньою причиною аварії стала несправність одного з котлів.

Нагадаємо, 21 серпня в Закарпатській області у місті Хуст на території однієї із автозаправних станцій прогримів вибух. Внаслідок інциденту двоє осіб постраждали.