Вибух на АЗС стався в Закарпатській області, є потерпілі

https://racurs.ua/ua/n159094-vybuh-na-azs-stavsya-v-zakarpatskiy-oblasti-ie-poterpili-foto.html

Ракурс

Вибух стався в Закарпатській області у місті Хуст на території однієї із автозаправних станцій (АЗС). Внаслідок інциденту двоє осіб постраждали.

Як повідомляє Управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, детонувала газоповітряна суміш. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

21 серпня об 11.15 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші, без подальшого горіння, на АЗС міста Хуст. Двоє осіб 1959 року народження дістали травми, — йдеться у повідомленні вогнеборців.

На місці події зараз працюють правоохоронці та рятувальники.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що цьогоріч влітку вибух у Новосибірську, що в Росії, травмував десятки осіб. Вогонь перекинувся на газову автозаправну станцію, що призвело до поширення пожежі та активного горіння околиць.