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Ракурс
Вибух на АЗС стався в Закарпатській області, є потерпілі

Вибух на АЗС стався в Закарпатській області, є потерпілі (ФОТО)

21 сер 2021, 15:29
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Вибух стався в Закарпатській області у місті Хуст на території однієї із автозаправних станцій (АЗС). Внаслідок інциденту двоє осіб постраждали.

Як повідомляє Управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, детонувала газоповітряна суміш. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

21 серпня об 11.15 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші, без подальшого горіння, на АЗС міста Хуст. Двоє осіб 1959 року народження дістали травми, — йдеться у повідомленні вогнеборців.


На місці події зараз працюють правоохоронці та рятувальники.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що цьогоріч влітку вибух у Новосибірську, що в Росії, травмував десятки осіб. Вогонь перекинувся на газову автозаправну станцію, що призвело до поширення пожежі та активного горіння околиць.

Джерело: Ракурс


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