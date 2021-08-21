Взрыв на АЗС прогремел в Закарпатской области, есть пострадавшие

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Ракурс

Взрыв произошел в Закарпатской области в городе Хуст на территории одной из автозаправочных станций (АЗС). В результате инцидента два человека пострадали.

Как сообщает Управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, взорвалась газовоздушная смесь. Пострадавших госпитализировали в больницу.

21 августа в 11.15 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения, на АЗС города Хуст. Два человека 1959 года получили травмы, — говорится в сообщении спасателей.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители и спасатели.

Ранее «Ракурс» сообщал, что летом 2021 года взрыв в Новосибирске, что в России, травмировал десятки человек. Огонь перекинулся на газовую автозаправочную станцию, что привело к распространению пожара и активному горению окрестностей.