Японский суп стал составляющей нового биотоплива

Японский суп рамен. Фото: edim.tv

https://racurs.ua/n159093-yaponskiy-sup-stal-sostavlyauschey-novogo-biotopliva.html

Ракурс

Новый вид биологического топлива начала производить японская транспортная компания Nishida Shoun.

Специалисты этой компании в качестве альтернативы производным нефти заправляют бульоном супа рамен. Президент компании Масума Нисида заявил, что они придумали совершенно новый способ производства биотоплива для грузовиков своей фирмы. Составляющие нового горючего частично состоят из бульона супа рамен и биодизельного топлива из отходов растительного масла. Разработчики утверждают, что такое топливо намного экологичнее традиционного дизельного топлива и существенно уменьшает выделение автомобилями во время движения углекислого газа. Об этом 21 августа сообщает ресурс 4PDA.

Отмечается, что для того, чтобы собирать остатки популярного блюда японской кухни, транспортная фирма начала устанавливать на кухнях ресторанов и кафе специальное оборудование для отделения бульона.

Ненужные компоненты из бульона позже удаляют на заводе и смешивают их с биодизельным топливом. Сейчас Nishida Shoun закупает отходы у более 2 тыс. предприятий общественного питания, что позволяет ей производить около 3 тыс. литров топлива ежедневно. Некоторые машины компании уже ездят на новом биотопливе из рамен, но до сентября компания намерена перевести на него весь свой парк из 170 машин.

Напомним, Министерство охраны окружающей среды Японии решило начать эксперименты по улавливанию двуокиси углерода из атмосферы и повторному использованию его в качестве топлива.

Источник: 4PDA