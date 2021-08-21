Японський суп став складовою нового біопалива

Японський суп рамен. Фото: edim.tv

https://racurs.ua/ua/n159093-yaponskyy-sup-stav-skladovou-novogo-biopalyva.html

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Новий вид біологічного палива почала виробляти японська транспортна компанія Nishida Shoun.

Фахівці цієї компанії в якості альтернативи похідним нафти заправляють бульйоном супу рамен. Президент компанії Масума Нісіда заявив, що вони вигадали абсолютно новий спосіб виробництва біопалива для вантажівок своєї фірми. Складові нового пального частково складаються з бульйону супу рамен і біодизельного палива з відходів рослинної олії. Розробники стверджують, що таке паливо набагато екологічніше за традиційне дизельне паливо й істотно зменшує виділяння автомобілями під час руху вуглекислий газ. Про це 21 серпня повідомляє ресурс 4PDA.

Зазначається, що для того, щоб збирати залишки популярної страви японської кухні, транспортна фірма почала встановлювати на кухнях ресторанів і кафе спеціальне обладнання для відділення бульйону.

Непотрібні компоненти з бульйону пізніше на заводі видаляють й змішують їх з біодизельним паливом. Зараз Nishida Shoun закуповує відходи у понад 2 тис. підприємств громадського харчування, що дозволяє їй виробляти близько 3 тис. літрів палива щодня. Деякі машини компанії вже їздять на новому біопаливі з рамена, але до вересня компанія має намір перевести на нього весь свій парк із 170 машин.

Нагадаємо, Міністерство охорони навколишнього середовища Японії вирішило розпочати експерименти з уловлювання двоокису вуглецю з атмосфери та повторного використання його як палива.

Джерело: 4PDA