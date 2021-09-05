Умный шлем для диагностики раннего инсульта создали ученые. Фото: sechenov.ru

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Специальный шлем сможет диагностировать ранний инсульт с высокой точностью, определяя его тип и тяжесть.

По замыслу изобретателей, шлем будет использоваться в машине скорой помощи по дороге в больницу. Авторы разработки утверждают, что в пути пациент сможет получить необходимое лечение, в то время как обычно подобные процедуры занимают несколько часов. Шлем не предполагает постановку диагноза, но позволит ускорить выбор тех или иных медицинских процедур для человека, перенесшего инсульт. Об этом сообщает ресурс 4pda.

Работа шлема основана на электромагнитных волнах, способных легко проникать в череп. Механизм диагностирует инсульт, а после с точностью до 80% определяет один из типов заболевания: ишемический или геморрагический. При этом устройство еще не прошло клинических испытаний.

Как отмечают медики, раннее определение типа инсульта приведет к повышению шансов на полное выздоровление, поскольку во многих случаях современные методики способны устранить сгусток крови в голове пациента. Если это будет сделано в первый час после приступа, вероятность благоприятного исхода повышается.

Напомним, британские ученые установили, что у псов меняется поведение, когда они «определяют» эпилепсию. Собаки начинали выть, лаять или устанавливать пристальный зрительный контакт, несмотря на то, что они не были обучены этому.

Источник: 4pda