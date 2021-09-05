Мятежники в Гвинее после госпереворота схватили президента. Фото:

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Государственный переворот в Гвинее совершили военные-мятежники.

Президента страны Альфу Конде арестовали, а Национальное собрание и правительство распустили. Также принято решение о закрытии границ. Военнослужащих путчисты призвали оставаться в казармах. Об этом заявил лидер мятежников Гвинеи Мамади, сообщает местное издание Guinee Matin.

Главный мятежник страны заявил, госпереворот был совершен из-за многочисленных преступлений режима Конде, его атаки на демократию и права человека.

Официальные лица Гвинеи пока не комментировали арест президента и ситуацию в стране.

В сети появилось видео арестованного Конде. На кадрах видно, как солдаты отряда элитного спецназа везут президента Конде в машине. ВВС пишет, что судьба президента Гвинеи остается неизвестной.

Напомним, 5 сентября в Гвинее произошла попытка государственного переворота. С самого утра в районе президентского дворца раздавалась стрельба, а мятежниками оказались руководители элитных спецподразделений армии, которые хотели устранить главу государства Альфу Конде. В столице фиксировалось большое количество бронетехники и военных.

Источники: Guinee Matin, ВВС