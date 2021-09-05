Самые смешные фотографии диких животных 2021 года. Фото: Comedy Wildlife Photography Awards

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Ракурс

Самые смешные фотографии диких животных 2021 года выберут на конкурсе.

В финал конкурса вошли 42 работы, на которых запечатлены забавные моменты из жизни животных. Всего жюри рассматривало более 7 тыс. заявок. Об этом сообщается на веб-странице конкурса Comedy Wildlife Photography Awards.

Огромное количество изображений, которые мы получаем каждый год, демонстрируют стремление к участию в охране природы и напоминают нам, что дикая природа действительно невероятна и забавна, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее защитить, — заявил один из организаторов Пол Джойсон-Хикс.

Претендуют на победу голубь в маске, хохочущий тюлень, танцующие медведи и сердитый шпак. Проголосовать за лучший снимок можно будет до 10 октября, а победителей объявят на церемонии награждения, которая состоится 22 октября.

Как известно, международный конкурс смешных фотографий животных в 2015 году основали фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам. Они хотели с юмором способствовать сохранению дикой природы.

Напомним, в Перу ученые обнаружили новый вид ящерицы, назвав его Enyalioides feiruzae. Эти ящерицы напоминают маленьких драконов, а самцы отличаются разнообразием расцветок.

Источник: Comedy Wildlife Photography Awards