Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
СБУ получила звонок о запланированном убийстве Зеленского. Фото: president.gov.ua/

Угрожал убийством Зеленскому — СБУ получила сообщение о покушении

5 сен 2021, 19:00
999

Сообщение с угрозами в отношении первых лиц государства поступило 5 сентября на горячую линию Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ оперативно среагировали и отработали этот звонок. Правоохранители установили, что злоумышленником оказался мужчина без постоянного места жительства, с признаками психических расстройств. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В спецслужбе добавили, что сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры.

Издание «Сегодня» отмечает, что в анонимном звонке речь шла о запланированном убийстве президента Украины Владимира Зеленского и атаке на Верховную Раду.


Напомним, в феврале 59-летний житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру в многоэтажке, в которой живут родители Владимира Зеленского. Злоумышленник сообщил о заминировании квартиры в Металлургическом районе города. За считанные часы правоохранители установили его личность и задержали.

Источник: «Украинская правда», «Сегодня»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров