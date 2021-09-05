СБУ получила звонок о запланированном убийстве Зеленского. Фото: president.gov.ua/

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Сообщение с угрозами в отношении первых лиц государства поступило 5 сентября на горячую линию Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ оперативно среагировали и отработали этот звонок. Правоохранители установили, что злоумышленником оказался мужчина без постоянного места жительства, с признаками психических расстройств. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В спецслужбе добавили, что сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры.

Издание «Сегодня» отмечает, что в анонимном звонке речь шла о запланированном убийстве президента Украины Владимира Зеленского и атаке на Верховную Раду.

Напомним, в феврале 59-летний житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру в многоэтажке, в которой живут родители Владимира Зеленского. Злоумышленник сообщил о заминировании квартиры в Металлургическом районе города. За считанные часы правоохранители установили его личность и задержали.

Источник: «Украинская правда», «Сегодня»