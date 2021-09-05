Пилот впервые пролетел через автомобильные тоннели на самолете. Фото: Red Bull

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Ракурс

Мировой рекорд на самолете установил итальянский пилот и каскадер Дарио Коста.

Пилот за штурвалом специально подготовленного легкого одномоторного самолета Zivko Edge 540 впервые совершил полет через автомобильные тоннели. В субботу, 4 сентября, 41-летний пилот пролетел сквозь два автомобильных тоннеля Чаталджа, расположенных за пределами Стамбула на трассе Northern Marmara Highway, установив тем самым рекорд Гиннесса. До этого таких трюков никто не делал. Об этом сообщается на YouTube-канале Red Bull.

Весь впечатляющий полет занял всего 43,44 сек. и за это время на максимальной скорости 245 км/ч было преодолено 2,26 км. Во время полета самолет находился на высоте от 70 см до 1 м над асфальтом. Кроме того, пилоту было необходимо выдержать небольшое расстояние около 3,5 м между каждой конечностью крыла и стенами тоннеля, подстраивая свою траекторию под изменение архитектуры сооружения.

Я никогда в жизни не летал в туннеле — этого никто никогда не делал. Главной эмоцией для меня после проделанного трюка было большое, большое счастье. Для меня проект стал еще одной реализованной мечтой, — заявил Дарио Коста.

По окончанию пролета итальянец попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он стал обладателем четырех рекордов — самый длинный тоннель, пройденный самолетом (1 тыс.610 м), первый полет самолета через тоннель, первый полет самолета через два тоннеля, первый взлет самолета из тоннеля.

Напомним, в июле крупнейший транспортный самолет Украины и мира Ан-225 «Мрия» выполнил рейс до Лейпцига. Пилоты самолета показали невероятные кадры взлета авиагиганта, которые удалось снять с помощью дрона.

Источник: YouTube-канал Red Bull