Пілот вперше пролетів через автомобільні тунелі на літаку. Фото: Red Bull

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Ракурс

Світовий рекорд на літаку встановив італійський пілот і каскадер Даріо Коста.

Пілот за штурвалом спеціально підготовленого легкого одномоторного літака Zivko Edge 540 вперше здійснив політ через автомобільні тунелі. У суботу, 4 вересня, 41-річний пілот пролетів крізь два автомобільних тунелі Чаталджа, розташованих за межами Стамбула на трасі Northern Marmara Highway, встановивши тим самим рекорд Гіннесса. До цього таких трюків ніхто не робив. Про це повідомляється на YouTube-каналі Red Bull.

Весь вражаючий політ зайняв всього 43,44 сек. і за цей час на максимальній швидкості 245 км/год було подолано 2,26 км. Під час польоту літак перебував на висоті від 70 см до 1 м над асфальтом. Крім того, пілоту було необхідно витримати невелику відстань близько 3,5 м між кожною кінцівкою крила і стінами тунелю, підлаштовуючи свою траєкторію під зміну архітектури споруди.

Я ніколи в житті не літав в тунелі — цього ніхто ніколи не робив. Головною емоцією для мене після виконаного трюку було велике, велике щастя. Для мене проект став ще однією реалізованою мрією, — заявив Даріо Коста.

По закінченню прольоту італієць потрапив до книги рекордів Гіннеса. Він став володарем чотирьох рекордів — найдовший тунель, пройдений літаком (1 тис. 610 м), перший політ літака через тунель, перший політ літака через два тунелі, перший зліт літака з тунелю.

Нагадаємо, у липні найбільший транспортний літак України та світу Ан-225 «Мрія» виконав рейс до Лейпцига. Пілоти літака показали неймовірні кадри злету авіагіганта, які вдалося зняти за допомогою дрона.

Джерело: YouTube-канал Red Bull