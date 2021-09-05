Процедуру перетину білоруського кордону спростили для українців. Фото: politring.com

https://racurs.ua/ua/n159676-proceduru-peretynu-biloruskogo-kordonu-sprostyly-dlya-deyakyh-ukrayinciv.html

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Українці, які збирають дикі ягоди та гриби, зможуть перетинати українсько-білоруський кордон у Рівненській області за спрощеною процедурою.

Процедура спрощення перетину кордону почне діяти з понеділка, 6 вересня. Відповідні домовленості існують між Державною прикордонною службою України та Держприкордонкомітетом Республіки Білорусь. Ходити в Білорусь по гриби та ягоди зможуть жителі прикордонних населених пунктів Рівненської області. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Державної прикордонної служби «Північний кордон. Держприкордонслужба».

У ДПСУ наголосили, що прикордонники здійснюватимуть пропускні операції щоденно з 6.00 до 20.00 з обов’язковим поверненням громадян на територію України у день перетину держкордону. Перетин державного кордону здійснюватиметься лиш в пішому порядку або на велосипедах.

Функціонуватимуть наступні тимчасові місця спрощеного перетину кордону:

«Познань» — для жителів населених пунктів Познань, Глинне, Обсіч, Дубно, Хмель;

«Березове» — для жителів населених пунктів Заболоття, Грабунь, Березове, Глинне, Дубно, Хмель;

«Дроздинь» — для жителів населених пунктів Старе Село, Дроздинь, Заболоття.

Триватиме спрощений пропуск осіб на територію білоруського республіканського ландшафтного заповідника «Ольманські болота» до 15 листопада.

Нагадаємо, 2 вересня Польща запровадила надзвичайний стан в регіонах на кордоні з Білоруссю. У 183 прикордонних населених пунктах заборонили проведення масових заходів. Туди не зможуть в’їхати люди, які там не проживають. Порушникам загрожує штраф або арешт. Причиною такого кроку є криза, пов’язана з потоком нелегальних мігрантів.