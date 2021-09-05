Процедуру пересечения белорусской границы упростили для украинцев. Фото: politring.com

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Украинцы, которые собирают дикие ягоды и грибы, смогут пересекать украинско-белорусскую границу в Ровенской области по упрощенной процедуре.

Процедура упрощения пересечения границы начнет действовать с понедельника, 6 сентября. Соответствующие договоренности существуют между Государственной пограничной службой Украины и Госпогранкомитетом Республики Беларусь. Ходить в Беларусь за грибами и ягодами смогут жители приграничных населенных пунктов Ровенской области. Об этом сообщается на Facebook-странице Государственной пограничной службы «Северная граница. Госпогранслужба».

В ГПСУ отметили, что пограничники будут осуществлять пропускные операции ежедневно с 6.00 до 20.00 с обязательным возвращением граждан на территорию Украины в день пересечения госграницы. Пересечение государственной границы будет осуществляться лишь в пешем порядке или на велосипедах.

Будут функционировать следующие временные места упрощенного пересечения границы:

«Познань» — для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель;

«Березовое» — для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель;

«Дроздынь» — для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.

Продлится упрощенный пропуск лиц на территорию Белорусского республиканского ландшафтного заповедника «Ольманские болота» до 15 ноября.

Напомним, 2 сентября Польша ввела чрезвычайное положение в регионах на границе с Беларусью. В 183 приграничных населенных пунктах запретили проведение массовых мероприятий. Туда не смогут въехать люди, которые там не проживают. Нарушителям грозит штраф или арест. Причиной такого шага является кризис, связанный с потоком нелегальных мигрантов.