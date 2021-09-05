Резню в Берлине устроил афганец, есть раненые. Фото:

https://racurs.ua/n159675-reznu-v-berline-ustroil-afganec-est-ranenye.html

Ракурс

Ножевую атаку в Берлине устроил афганец — злоумышленник напал на двух человек.

В результате резни ранения в шею получила 58-летняя женщина, работавшая в саду. Кроме того, пострадал 66-летний мужчина, который пришел ей на помощь. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. Об этом 5 сентября говорится в заявлении полиции Берлина в Twitter.

Полиция задержала нападавшего на месте преступления. По информации следователей, задержанный афганец проживает в Германии с 2016 года. Правоохранители не исключают террористический акт.

Напомним, Украина стала одной из группы стран, которые сделала щедрые предложения по переселению афганцев из так называемых групп риска. Это граждане Афганистана, которые поддерживают США.