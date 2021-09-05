Різанину в Берліні влаштував афганець, є поранені. Фото:

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Ножову атаку в Берліні влаштував афганець — зловмисник напав на двох осіб.

Внаслідок різанини поранення в шию дістала 58-річна жінка, яка працювала в саду. Крім того, постраждав 66-річний чоловік, який прийшов їй на допомогу. Постраждалих госпіталізували з важкими пораненнями. Про це 5 вересня йдеться у заяві поліції Берліна в Twitter.

Поліція затримала нападника на місці злочину. За інформацією слідчих, затриманий афганець проживає в Німеччині з 2016 року. Правоохоронці не виключають терористичний акт.

Нагадаємо, Україна стала однією з групи країн, які зробила щедрі пропозиції щодо переселення афганців із так званих груп ризику. Це громадяни Афганістану, котрі підтримують США.