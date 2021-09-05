Військовослужбовці Гвінеї. Фото: warandpeace.ru

https://racurs.ua/ua/n159674-sproba-derjperevorotu-v-gvineyi-na-vulyci-vyvely-armiu-video.html

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Усунути президента Гвінеї від влади спробували заколотники — у неділю, 5 вересня, в країні відбулася спроба державного перевороту.

У районі президентського палацу було чути інтенсивну стрілянину, вона відбулася об 11.00 за київським часом. Урядовий квартал вже оточили військові на бронетехніці. Спробу державного перевороту влаштували керівники елітних спецпідрозділів армії, які хотіли усунути главу держави Альфу Конде. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Про це повідомляє Jeune Afrique.

Як пише агентство Reuters, озброєні військові перебувають перед президентським палацом. Військовослужбовці також перекрили єдину трасу бронетехніку.

Нагадаємо, у лютому військовослужбовці у М’янмі влаштували державний переворот і затримали президента країни Він Мьїна та держрадника Аун Сан Су Чжі. Після цього в М’янмі оголосили режим надзвичайного стану на рік.

Джерело: Jeune Afrique, Reuters