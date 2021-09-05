Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Україні 6 вересня буде хмарною, дощів не обіцяють.

Вночі 6 в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0−3°. А в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вітер прогнозують північно-західний 5−10 м/с. Температура повітря вночі очікується від 3° до 13° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 13−21° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода у Києві 2 серпня буде хмарною. Вночі температуру повітря прогнозують 5−8° тепла, а повітря прогріється до 15−17° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде з мінливою хмарністю і без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 4−16° тепла, а вдень обіцяють 14−16° вище нуля.

Погода в Одесі у перший робочий день тижня буде комфортною, але не спекотною. Температуру повітря синоптики обіцяють вночі 9−11° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 18−20° тепла.

Погодні умови у Львові у понеділок передбачають мінливу хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, а вдень обіцяють 17−19° тепла.

Погода в Карпатах 6 вересня передбачається хмарна, опадів не очікується. Температура повітря вночі від 4° до 12° тепла, а вдень 16−22° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 5 вересня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до 0° за Цельсієм. Синоптики обіцяли, що на початку наступного тижня в Україні місцями спостерігатимуться заморозки.