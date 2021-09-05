Про що Путін відмовляється говорити із Зеленським. Фото: vdmsti.ru

https://racurs.ua/ua/n159672-pro-scho-putin-vidmovlyaietsya-govoryty-iz-zelenskym-zayava-moskvy.html

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Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

При цьому глава країни-агресора не хоче обговорювати питання окупованого Криму та процес деокупації півострова. У Кремлі наголошують, що не бачать взаємної політичної волі з Києва щодо зустрічі президентів. Таку заяву зробив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков в ефірі каналу «Россия 1».

За словами Пєскова, зараз немає ніяких просувань у підготовці переговорів президентів Зеленського та Путіна, бо український лідер хоче обговорювати питання Криму. Речник глави РФ наголосив, що окупований український півострів це «регіон Росії"і саме тому кримське питання не може бути на порядку денному.

Річ у тім, що для нас не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Росії. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися, — заявив він.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не бачить альтернатив прямим переговорам з його російським колегою Володимиром Путіним у питанні звільнення кримських політв’язнів. Глава держави запевняв, що Україна готова до обмінів і будь-яких кроків, щоби повернути кримчан.

Джерело: «Россия 1»