О чем Путин отказывается говорить с Зеленским. Фото: vdmsti.ru

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Президент Российской Федерации Владимир Путин готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

При этом глава страны-агрессора не хочет обсуждать вопросы оккупированного Крыма и процесс деоккупации полуострова. В Кремле отмечают, что не видят взаимной политической воли из Киева относительно встречи президентов. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 1».

По словам Пескова, сейчас нет никаких продвижений в подготовке переговоров президентов Зеленского и Путина, потому что украинский лидер хочет обсуждать вопросы Крыма. Спикер главы РФ подчеркнул, что оккупированный украинский полуостров это «регион России» и именно поэтому крымский вопрос не может быть на повестке дня.

Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться, — заявил он.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не видит альтернатив прямым переговорам с его российским коллегой Владимиром Путиным в вопросе освобождения крымских политзаключенных. Глава государства уверял, что Украина готова к обменам и любым шагам, чтобы вернуть крымчан.

Источник: «Россия 1»