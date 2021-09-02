Визит Зеленского в США в Кремле назвали «дружбой против России». Фото: newyorker.com

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Визит Зеленского в США не понравился российским властям. Кремль заявил, то Украина и США собираются выстраивать дружеские отношения «для противостояния России, а не для себя».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал встречу президентов Украины и США «дружбой против России», пишут российские СМИ.

Мы обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком минус. И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России, — заявил Песков.

По его словам, «антироссийская риторика» Зеленского и Байдена по Крыму и другим темам «вызывает сожаление».

Также Песков не согласился с заявлением президентов, что газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу энергетической безопасности Европы.

Напомним, 1 сентября в Вашингтоне состоялась первая встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

Зеленский — второй лидер европейского государства, который встречается с Байденом в Овальном кабинете. Также украинский президент провел встречи в Минэнергетики, Пентагоне, NASA и с большим бизнесом.