Візит Зеленського в США в Кремлі назвали «дружбою проти Росії». Фото: newyorker.com

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Візит Зеленського в США не сподобався російській владі. Кремль заявив, то Україна і США збираються вибудовувати дружні відносини «для протистояння Росії, а не для себе».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав зустріч президентів України та США «дружбою проти Росії», пишуть російські ЗМІ.

Ми звернули увагу на те, що російська тематика була високо на порядку денному американо-українських переговорів. На жаль, в основному, зі знаком мінус. І скоріше, кажучи по-простому, там мова йде про українсько-американську дружбу проти Росії. Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії, — заявив Пєсков.

За його словами, «антиросійська риторика» Зеленського і Байдена щодо Криму та інших тем «викликає співчуття».

Також Пєсков не погодився із заявою президентів, що газопровід «Північний потік — 2» становить загрозу для енергетичної безпеки Європи.

Нагадаємо, 1 вересня у Вашингтоні відбулася перша зустріч президентів України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Джозефа Байдена.

Зеленський — другий лідер європейської держави, який зустрічається з Байденом в Овальному кабінеті. Також український президент провів чимало зустрічей у Міненергетики, Пентагоні, NASA та розмовляв із бізнесменами.