Причину победы талибов в Афганистане объяснили в США. Фото: Укринформ

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Ракурс

К захвату власти талибами в Афганистане привели неверие граждан в свое правительство и коррупция.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в комментарии телеканалу Fox News.

Само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Вы видели, что произошло в итоге. Высшая правительственная элита, они все буквально вышли из строя, — заявил Милли.

Он также отметил, что правительство Афганистана распалось намного раньше, чем ожидали официальные лица.

Распад афганской армии произошел гораздо быстрее и очень неожиданно почти для всех, как и крах афганского правительства, — подчеркнул генерал.

Власть в Афганистане изменилась 15 августа. Боевики террористической организации Талибан вошли в столицу страны без боя и объявили, что контролируют территорию всей страны.

Талибан обещает объявить состав правительства в ближайшие дни. Мало кто ожидает, что в нем будет хоть одна женщина на руководящем посту, на это указывали и собственные заявления талибов после захвата Кабула.

Многие опасаются, что новый режим в Афганистане будет таким же, как во время прошлого правления талибов с 1996 по 2001 год. Тогда в стране применялись законы шариата в наиболее строгой трактовке. Девочкам было запрещено получать образование, женщинам — устраиваться на работу, носить современную одежду и выходить на улицу без сопровождения мужчины.

Напомним, Талибан устроил «праздничную» стрельбу в столице Афганистана — Кабуле. Инцидент произошел в ночь на субботу, 4 сентября. Таким образом талибы праздновали «победу» над неподконтрольной провинцией Панджшер.