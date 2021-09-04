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Ракурс
Талибан. Фото: DW

Талибан устроил «праздничную» стрельбу — есть погибшие и раненые

4 сен 2021, 16:17
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Талибан устроил «праздничную» стрельбу в столице Афганистана — Кабуле. Инцидент произошел в ночь на субботу, 4 сентября.

Таким образом талибы праздновали «победу» над неподконтрольной провинцией Панджшер. Об этом сообщает TOLOnews.

Талибы начали стрелять из стрелкового оружия, пулеметов и других видов вооружения в воздух. Поэтому от хаотичной стрельбы пострадали люди в разных районах города. Также известно о жертвах в других регионах.

Представители Талибана информацию о жертвах пока опровергают. Представитель талибов Забихулла Муджахид призвал боевиков не стрелять в Кабуле. По его словам, это может нанести ущерб по местным жителям.


Напомним, ранее мы сообщали, что война в Афганистане завершилась наступлением талибов на демократическое правительство. Исламистское движение заявило, что захватило последнюю провинцию Афганистана, которая не была под контролем движения — Панджшер.

Источник: TOLONews

Источник: Ракурс


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