Талибан. Фото: DW

https://racurs.ua/n159646-taliban-ustroil-prazdnichnuu-strelbu-est-pogibshie-i-ranenye.html

Ракурс

Талибан устроил «праздничную» стрельбу в столице Афганистана — Кабуле. Инцидент произошел в ночь на субботу, 4 сентября.

Таким образом талибы праздновали «победу» над неподконтрольной провинцией Панджшер. Об этом сообщает TOLOnews.

Талибы начали стрелять из стрелкового оружия, пулеметов и других видов вооружения в воздух. Поэтому от хаотичной стрельбы пострадали люди в разных районах города. Также известно о жертвах в других регионах.

Представители Талибана информацию о жертвах пока опровергают. Представитель талибов Забихулла Муджахид призвал боевиков не стрелять в Кабуле. По его словам, это может нанести ущерб по местным жителям.

Напомним, ранее мы сообщали, что война в Афганистане завершилась наступлением талибов на демократическое правительство. Исламистское движение заявило, что захватило последнюю провинцию Афганистана, которая не была под контролем движения — Панджшер.

Источник: TOLONews