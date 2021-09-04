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Ракурс
Талібан. Фото: DW

Талібан влаштував «святкову» стрілянину — є загиблі та поранені

4 вер 2021, 16:17
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Талібан влаштував «святкову» стрілянину в столиці Афганістану — Кабулі. Інцидент трапився в ніч на суботу, 4 вересня.

У такий спосіб таліби святкували «перемогу» над непідконтрольною провінцією Панджшер. Про це повідомляє TOLOnews.

Таліби почали гатити зі стрілецької зброї, кулеметів та інших видів озброєння в повітря. Відтак від хаотичної стрільби постраждали люди в різних районах міста. Також відомо про жертви в інших регіонах.

Представники Талібану інформацію щодо жертв наразі спростовують. Представник талібів Забіхулла Муджахід закликав бойовиків не стріляти в Кабулі. За його словами, це може спричинити шкоду за місцевим жителям.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна в Афганістані завершилася наступом талібів на демократичний уряд. Ісламістський рух заявив, що захопив останню провінцію Афганістану, яка не була під контролем руху — Панджшер.

Джерело: TOLONews

Джерело: Ракурс


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