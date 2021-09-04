Шевченко. Фото: Динамо

https://racurs.ua/ua/n159645-hotiv-prodovjyty-kontrakt-shevchenko-rozpoviv-chomu-pishov-zi-zbirnoyi.html

Ракурс

Андрій Шевченко, колишній головний тренер національної збірної з футболу, заявив, що не хотів йти зі збірної, але з ним не продовжили контракт і навіть не обговорили це питання.

За його словами, він намагався заговорити з президентом Української асоціації футболу (УАФ) про продовження контракту, але глава УАФ Андрій Павелко заявив, що не готовий це обговорювати. Про це він розповів «Суспільному».

Після Євро-2020 ми вирішили продовжити угоду зі збірною. По приїзду до Києва ми зустрілися з президентом УАФ Андрієм Павелко, де я йому повідомив про це рішення. Він відповів, що не готовий обговорювати цей момент, і я полетів у відпустку. У контрактах були завжди одні й ті ж цифри. Ми не хотіли йти, ми хотіли працювати далі і продовжити контракт, — розповів він.

Він зазначив, що не говорив, що він йде, а просто констатував факт, що контракт завершений.

Ми не збиралися йти з команди. Ми сказали, що хочемо продовжити контракт. За всі 5 років фінансові умови нашої співпраці не змінювалися. УАФ повністю розрахувалася з нами, — додає Шевченко.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Українська асоціація футболу прокоментувала відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера Національної збірної. В УАФ заявили, що в червні 2020 року запропонували йому продовжити контракт до кінця 2022 року. Однак тодішній наставник заявив, що після чемпіонату Європи має намір перейти на клубну роботу.

Джерело: Суспільне