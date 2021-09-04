Шевченко. Фото: Динамо

https://racurs.ua/n159645-hotel-prodlit-kontrakt-shevchenko-rasskazal-pochemu-ushel-iz-sbornoy.html

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Андрей Шевченко, бывший главный тренер национальной сборной по футболу, заявил, что не хотел уходить из сборной, но с ним не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.

По его словам, он пытался заговорить с президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ) о продлении контракта, но глава УАФ Андрей Павелко заявил, что не готов это обсуждать. Об этом он рассказал «Суспільному».

После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом УАФ Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я полетел в отпуск. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт, — рассказал он.

Он отметил, что не говорил, что он уходит, а просто констатировал факт, что контракт завершен.

Мы не собирались уходить из команды. Мы сказали, что хотим продлить контракт. За все 5 лет финансовые условия нашего сотрудничества не менялись. УАФ полностью рассчиталась с нами, — добавляет Шевченко.



Напомним, ранее мы сообщали, что Украинская ассоциация футбола прокомментировала отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера Национальной сборной. В УАФ заявили, что в июне 2020 года предложили ему продлить контракт до конца 2022 года. Однако тогдашний наставник заявил, что после чемпионата Европы намерен перейти на клубную работу.

Источник: Суспільне