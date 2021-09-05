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Украинские паралимпийцы вернулись из Токио. Фото: Громадське
Украинские паралимпийцы вернулись из Токио (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n159670-ukrainskie-paralimpiycy-vernulis-iz-tokio-foto-video.htmlРакурс
Часть украинской сборной вернулась с Паралимпийских игр в Токио, где 5 сентябре завершили соревнования.
В аэропорт «Борисполь» прибыло 126 человек: тренеры, медики, спортсмены и президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, сообщает «Громадське».
До аеропорту Бориспіль прибули українські паралімпійці, які брали участь в іграх у Токіо pic.twitter.com/AuEc0YdTqd— hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2021
Среди тех, кто вернулся:
- пловец Максим Крипак, который стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских игр в Токио;
- настольный теннисист Иван Май получивший две «бронзы»;
- четырехкратная паралимпийская чемпионка по прыжкам в длину Оксана Зубковская.
Для человека с инвалидностью победить в спорте — значит победить в жизни. И это не только из-за финансовой помощи, — отметил Валерий Сушкевич.
Встречал сборную министр молодежи и спорта Вадим Гутцай. Он поблагодарил спортсменов, тренеров, врачей и паралимпийский комитет за хороший результат.
Часть спортсменов и делегации должны вернуться в Украину ночью 6 сентября. Вероятно, речь идет и о команде по стрельбе, которая завершила соревнования лишь 5 сентября.
Напомним, на играх в Токио украинцы сумели получить 98 наград — 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Украина заняла пятое место по количеству наград и шестое место в медальном зачете.
Источник: «Громадське»
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