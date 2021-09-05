Украинские паралимпийцы вернулись из Токио. Фото: Громадське

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Часть украинской сборной вернулась с Паралимпийских игр в Токио, где 5 сентябре завершили соревнования.

В аэропорт «Борисполь» прибыло 126 человек: тренеры, медики, спортсмены и президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, сообщает «Громадське».

До аеропорту Бориспіль прибули українські паралімпійці, які брали участь в іграх у Токіо pic.twitter.com/AuEc0YdTqd — hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2021

Среди тех, кто вернулся:

пловец Максим Крипак, который стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских игр в Токио;

настольный теннисист Иван Май получивший две «бронзы»;

четырехкратная паралимпийская чемпионка по прыжкам в длину Оксана Зубковская.

Для человека с инвалидностью победить в спорте — значит победить в жизни. И это не только из-за финансовой помощи, — отметил Валерий Сушкевич.

Встречал сборную министр молодежи и спорта Вадим Гутцай. Он поблагодарил спортсменов, тренеров, врачей и паралимпийский комитет за хороший результат.

Часть спортсменов и делегации должны вернуться в Украину ночью 6 сентября. Вероятно, речь идет и о команде по стрельбе, которая завершила соревнования лишь 5 сентября.

Напомним, на играх в Токио украинцы сумели получить 98 наград — 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Украина заняла пятое место по количеству наград и шестое место в медальном зачете.

Источник: «Громадське»