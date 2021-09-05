Нужны ли маски во время пандемии – новое исследование ученых. Фото: lexinform.com.ua

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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться. Ученые провели новое исследование об эффективности масок в борьбе с распространением COVID-19.

В общей сложности в исследовании приняли участие около 342 тыс. человек. Оно проходило в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года в Бангладеш, сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что данное рандомизированное испытание — золотой стандарт клинических испытаний — предоставляет реальные доказательства, которые должны «положить конец любым научным спорам» о том, нужно ли носить маски во время пандемии.

Около 178 тыс. человек получали бесплатные маски и постоянные рекомендации об их пользе, а оставшимся 164 тыс. человек ничего не рекомендовали и не предлагали бесплатные маски.

За уровнем ношения масок наблюдали в мечетях, на рынках, на главных подъездах к деревням и в чайных киосках. Через пять-девять недель всех участников обследовали на предмет симптомов, а через 10−12 недель были взяты образцы крови для проверки на антитела к SARS-CoV-2.

Результаты показали: ношение масок после вмешательства увеличилось более чем в три раза, при этом на 28,8% увеличился разрыв между контрольной группой и группой, получавшей рекомендации и бесплатные маски.

Людям выдавали либо тканевые маски, либо хирургические маски. В деревнях, которым были предоставлены хирургические маски, симптоматическая инфекция снизилась на 11,2% по сравнению с контрольной группой.

При этом ученые не обнаружили, что ношение тканевых масок уменьшали симптоматическую инфекцию по сравнению с контрольными группами. Однако исследователи подчеркивают, что их результаты ни в коем случае не являются доказательством неэффективности тканевых масок.

Напомним, Украина получила от США лекарства от коронавируса стоимостью 20 млн долл. Помощь доставила американская благотворительная организация Direct Relief.

Источник: The Washington Post