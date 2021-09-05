Пожар. Фото: 4studio.com.ua

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Двойное убийство в Житомире произошло в квартире, в которой после преступления устроили пожар. 4 сентября спасатели ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме.

В квартире нашли убитыми 36-летнюю местную жительницу и ее 13-летнюю дочь. Жертвы жили в квартире, в которой нашли их тела. Об этом сообщают в пресс-службе полиции в Житомирской области.

Причины смерти женщины и ребенка станут известны после того, как их тела изучат судмедэксперты.

Начато производство по 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц, малолетнего ребенка) Уголовного кодекса. Правоохранители выясняют, кто причастен к совершению преступления.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв под Киевом привел к масштабному пожару. Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, в селе Белогородка Бучанского района. Огонь разрушил часть здания, выгорели как минимум семь квартир и часть крыши. Пожарные эвакуировали 40 жителей пятиэтажки.

На месте взрыва нашли тело мужчины, им оказался 47-летний уроженец Кременчуга. Он погиб еще до пожара из-за многочисленных ранений. Полиция задержала подозреваемого в убийстве — это 43-летний моряк, живший неподалеку. По словам мужчины, преступление он совершил из-за ссоры по поводу гаража, который погибший у него снимал.