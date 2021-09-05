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Ракурс
Птица научилась идеально имитировать детский плач – забавное видео. Фото: travelask.ru

Птица научилась имитировать детский плач — забавное видео

5 сен 2021, 11:59
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Плач ребенка научилась имитировать птица по имени Эхо в зоопарке Таронга в Сиднее. Получается настолько точно, что работники зоопарка даже выложили видео «пения» в социальных сетях.

Интересно, что Таронга сейчас закрыта для посетителей из-за пандемии коронавируса и все это время лирохвост Эхо оттачивал свое мастерство, пишет Science Alert.

Могу предположить, что он услышал плач наших гостей. А я думала, что зоопарк — хорошее место для семейного времяпрепровождения, — сказала заведующая отделением птиц.

Работники зоопарка также говорят, что Эхо умеет имитировать звуки учений и эвакуационных сирен.

Интересно, что сиринкс лирохвостов — голосовой орган певчих птиц — достаточно простой по сравнению с другими певчими птицами. Он состоит всего из трех пар мышц вместо четырех и считается относительно примитивным.


Не совсем понятно, почему эти птицы имитируют звуки, которые они слышат. Исследователи знают, что они поют круглый год. Самцы поют больше зимой — время размножения, что свидетельствует о том, что их подражательные песни связаны с ухаживанием. А вот самки чаще подражают призывам хищников, что говорит о том, что это может быть защитным механизмом.

Источник: Science Alert

Источник: Ракурс


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