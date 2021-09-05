Раскрыт способ снизить риск смерти от всех причин. Фото: odkl.if.ua

https://racurs.ua/n159666-raskryt-sposob-snizit-risk-smerti-ot-vseh-prichin.html

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Научное открытие сделали американские ученые. Они выяснили, что у людей, которые делают 7 тыс. шагов в день и более, меньше риск смерти от всех причин, чем у людей, которые ходят меньше.

Специалисты провели исследование среди 2 тыс. 110 женщин и мужчин в возрасте от 38 до 50 лет. Исследование началось в 1985 году. Об этом сообщает JAMA Network Open.

Участников попросили носить акселерометр для измерения уровня физической активности. После этого специалисты разделили людей на три группы.

В первой группе были люди с низким уровнем физической активности. Они делали в среднем менее 7 тыс. шагов в день. Во второй — люди со средним уровнем физической активности — от 7 тыс. до 9 тыс. шагов в день, а в третьей те, кто проходил более 10 тыс. шагов в день. Наблюдение велось за участниками до 2018 года, регистрируя все смерти.

В результате специалисты выяснили, что риск смерти от всех причин в группе участников с высоким и средним уровнем физической активности был значительно ниже в сравнении с участниками, чей уровень физической активности был низким.

Напомним, ранее ученые из Канады назвали простой способ продлить жизнь после инсульта. Выяснилось, что у тех, кто не пренебрегает физическими нагрузками риск смерти на 54% ниже, а у пациентов в возрасте старше 75 лет — на 32%.

Источник: JAMA Network Open