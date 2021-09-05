Розкрито спосіб знизити ризик смерті від усіх причин. Фото: odkl.if.ua

https://racurs.ua/ua/n159666-rozkryto-sposib-znyzyty-ryzyk-smerti-vid-usih-prychyn.html

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Наукове відкриття зробили американські вчені. Вони з’ясували, що у людей, які роблять 7 тис. кроків на день і більше, менший ризик смерті від всіх причин, ніж у людей, які ходять менше.

Фахівці провели дослідження серед 2 тис. 110 жінок і чоловіків у віці від 38 до 50 років. Дослідження почалося в 1985 році. Про це повідомляє JAMA Network Open.

Учасників попросили носити акселерометр для вимірювання рівня фізичної активності. Після цього фахівці розділили людей на три групи.

У першій групі були люди з низьким рівнем фізичної активності. Вони робили в середньому менш як 7 тис. кроків на день. У другій — люди з середнім рівнем фізичної активності — від 7 тис. до 9 тис. кроків на день, а в третій ті, хто проходив понад 10 тис. кроків на день. Спостереження велося за учасниками до 2018 року з реєстрацією всіх смертей.

У результаті фахівці з’ясували, що ризик смерті від всіх причин в групі учасників з високим і середнім рівнем фізичної активності був значно нижчим у порівнянні з учасниками, чий рівень фізичної активності був низьким.

Нагадаємо, раніше вчені з Канади назвали простий спосіб продовжити життя після інсульту. З’ясувалося, що у тих, хто не нехтує фізичними навантаженнями ризик смерті на 54% нижчий, а у пацієнтів у віці старше 75 років — на 32%.

Джерело:JAMA Network Open