Закінчення Паралімпіади-2020 – скільки медалей завоювали українці. Фото: PARALYMPIC.ORG.UA

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Збірна України закінчила свої виступи на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо в неділю, 5 вересня. Упродовж 12 змагальних днів 143 наші паралімпійці боролися за нагороди у 15 видах спорту.

Останніми виступали стрільці Андрій Дорошенко, Юрій Стоєв та Ірина Щетнік. Вони змагалися у стрільбі з гвинтівки з положення лежачи з 50 метрів. До фіналу дійшла лише Щетнік, яка у підсумку посіла восьме місце. Про це стало відомо з трансляції змагань.

На іграх у Токіо українці зуміли вибороти 98 нагород — 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових. Україна посіла п’яте місце за кількістю нагород та шосте у медальному заліку. Це другий результат в історії Паралімпіад для України. Більше медалей українці взяли тільки у 2016 році в Ріо.

Також український плавець Максим Крипак став найтитулованішим атлетом цієї Паралімпіади. В його активі сім нагород: п’ять золотих, одне «срібло» й одна «бронза».

Нагадаємо, на Паралімпіаді в Токіо українська легкоатлетка Яна Лебєдєва побила світовий рекорд у метанні списа, який тримався 14 років.