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Ракурс
Паралімпійський чемпіон Денис Остапченко. Фото: paralympic.org.ua

Україна здобула 23-ю золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо

3 вер 2021, 14:08
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Паралімпійські ігри 2020 року в Токіо принесли Україні вже 23 золоту медаль.

Денис Остапченко став найшвидшим у запливі 200 м вільним стилем у класі S3. Фінал став заключним для Остапченко у Токіо. До нього український спортсмен підходив у статусі дворазового призера Паралімпіади, бо в запливі на 50 м на спині здобував «срібло», а на 50 м вільним стилем — бронзову медаль. Про це повідомляється на сайті Паралімпіади.

За медаль українець змагався з китайцем Цзоу Ляньканом та мексиканцем Хесусом Ернандесом. Перші півсотні метрів Остапченко пройшов третім, але згодом вийшов у лідери й взяв «золото».


Медальний залік Паралімпіади. Інфографіка: МОК

Нагадаємо, українець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він очолює список з сімома нагородами. У фінальний день змагань Паралімпійських ігор-2020 у Токіо Крипак виграв чергове «золото».

Джерело: Ракурс


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