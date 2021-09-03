Україна здобула 23-ю золоту медаль на Паралімпіаді в Токіоhttps://racurs.ua/ua/n159601-ukrayina-zdobula-23-u-zolotu-medal-na-paralimpiadi-v-tokio.htmlРакурс
Паралімпійські ігри 2020 року в Токіо принесли Україні вже 23 золоту медаль.
Денис Остапченко став найшвидшим у запливі 200 м вільним стилем у класі S3. Фінал став заключним для Остапченко у Токіо. До нього український спортсмен підходив у статусі дворазового призера Паралімпіади, бо в запливі на 50 м на спині здобував «срібло», а на 50 м вільним стилем — бронзову медаль. Про це повідомляється на сайті Паралімпіади.
За медаль українець змагався з китайцем Цзоу Ляньканом та мексиканцем Хесусом Ернандесом. Перші півсотні метрів Остапченко пройшов третім, але згодом вийшов у лідери й взяв «золото».
Нагадаємо, українець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він очолює список з сімома нагородами. У фінальний день змагань Паралімпійських ігор-2020 у Токіо Крипак виграв чергове «золото».