Паралімпійський чемпіон Денис Остапченко. Фото: paralympic.org.ua

https://racurs.ua/ua/n159601-ukrayina-zdobula-23-u-zolotu-medal-na-paralimpiadi-v-tokio.html

Ракурс

Паралімпійські ігри 2020 року в Токіо принесли Україні вже 23 золоту медаль.

Денис Остапченко став найшвидшим у запливі 200 м вільним стилем у класі S3. Фінал став заключним для Остапченко у Токіо. До нього український спортсмен підходив у статусі дворазового призера Паралімпіади, бо в запливі на 50 м на спині здобував «срібло», а на 50 м вільним стилем — бронзову медаль. Про це повідомляється на сайті Паралімпіади.

За медаль українець змагався з китайцем Цзоу Ляньканом та мексиканцем Хесусом Ернандесом. Перші півсотні метрів Остапченко пройшов третім, але згодом вийшов у лідери й взяв «золото».

Нагадаємо, українець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він очолює список з сімома нагородами. У фінальний день змагань Паралімпійських ігор-2020 у Токіо Крипак виграв чергове «золото».