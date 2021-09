ABBA випустила нові пісні — фанів чекає альбом Abba Voyage і "цифрові гастролі"

Легендарна шведська поп-група ABBA випустила перші дві нові пісні за останні 40 років. Музиканти представили в інтернеті фортепіанну баладу під назвою I Still Have Faith in You («Я все ще в тебе вірю»), вона супроводжується відеокліпом, де нова музика покладена на старі кадри виступів ABBA.

Новий альбом шведського поп-квартету під назвою Abba Voyage випустять 5 листопада, а потім відбудуться його «голографічні гастролі», на яких віртуальні зображення солістів будуть «виступати» в супроводі справжнього гурту з 10 музикантів.

Друга композиція, яку представили публіці в четвер, називається Do not Shut Me Down. Всього на новому альбомі ABBA буде десять пісень.

На відеопрезентації нового проекту, яка відбулася в лондонському Олімпійському парку, виступала тільки чоловіча половина ABBA.

Віртуальний тур ABBA, що має назву Abba Voyage, розпочнеться 27 травня 2022 року. Він відбудеться у спеціально побудованому залі на сході Лондона, при цьому концерти заплановані шість днів на тиждень.

Аватари співаків (які отримали неофіційну назву «аббатарів») розроблені компанією американського кінематографіста Едварда Лукаса Industrial Light and Magic. Це провідний голлівудський розробник візуальних ефектів.

Вони будуть «виконувати» 22 найвідоміших хіта ABBA, в тому числі Mamma Mia і Waterloo.

При підготовці шоу використовувалися спеціальні сенсори, які фіксували руху вже немолодих музикантів ABBA, щоб змусити їх молоді «копії» рухатися якомога реалістичніше.

Із 1972 року ABBA продала майже 400 млн синглів і альбомів. Їхні записи залишаються неймовірно популярними, незважаючи на те, що група розпалася майже 40 років тому.