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Ракурс
ABBA выпустила новые песни —фанов ждет альбом Abba Voyage и "цифровые гастроли"

ABBA выпустила новые песни — фанов ждет альбом Abba Voyage и «цифровые гастроли»

3 сен 2021, 13:37
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Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустила первые две новые песни за последние 40 лет. Музыканты представили в интернете фортепианную балладу под названием I Still Have Faith in You («Я все еще в тебя верю»), она сопровождается видеоклипом, где новая музыка возложена на старые кадры выступлений ABBA.

Новый альбом шведского поп-квартета под названием Abba Voyage выпустят 5 ноября, а затем состоятся его «голографические гастроли», на которых виртуальные изображения солистов будут «выступать» в сопровождении настоящей группы из 10 музыкантов.

Вторая композиция, которую представили публике в четверг, называется Do not Shut Me Down. Всего в новом альбоме ABBA будет десять песен.

На видеопрезентации нового проекта, которая состоялась в лондонском Олимпийском парке, выступала только мужская половина ABBA.

Виртуальный тур ABBA названием Abba Voyage, начнется 27 мая 2022 года. Он состоится в специально построенном зале на востоке Лондона, при этом концерты запланированы шесть дней в неделю.

Аватары певцов (которые получили неофициальное название «аббатаров») разработаны компанией американского кинематографиста Эдварда Лукаса Industrial Light and Magic. Это ведущий голливудский разработчик визуальных эффектов.

ABBA выпустила новые песни — фанов ждет альбом Abba Voyage и "цифровые гастроли"

Они будут «выполнять» 22 самых известных хита ABBA, в том числе Mamma Mia и Waterloo.


При подготовке шоу использовались специальные сенсоры, которые фиксировали движения уже немолодых музыкантов ABBA, чтобы заставить их молодежные «копии» двигаться как можно реалистичнее.

С 1972 года ABBA продала почти 400 млн синглов и альбомов. Их записи остаются невероятно популярными, несмотря на то, что группа распалась почти 40 лет назад.

Источник: Ракурс


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