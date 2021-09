ABBA выпустила новые песни —фанов ждет альбом Abba Voyage и "цифровые гастроли"

https://racurs.ua/n159600-abba-vypustila-novye-pesni-fanov-jdet-albom-abba-voyage-i-cifrovye-gastroli.html

Ракурс

Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустила первые две новые песни за последние 40 лет. Музыканты представили в интернете фортепианную балладу под названием I Still Have Faith in You («Я все еще в тебя верю»), она сопровождается видеоклипом, где новая музыка возложена на старые кадры выступлений ABBA.

Новый альбом шведского поп-квартета под названием Abba Voyage выпустят 5 ноября, а затем состоятся его «голографические гастроли», на которых виртуальные изображения солистов будут «выступать» в сопровождении настоящей группы из 10 музыкантов.

Вторая композиция, которую представили публике в четверг, называется Do not Shut Me Down. Всего в новом альбоме ABBA будет десять песен.

На видеопрезентации нового проекта, которая состоялась в лондонском Олимпийском парке, выступала только мужская половина ABBA.

Виртуальный тур ABBA названием Abba Voyage, начнется 27 мая 2022 года. Он состоится в специально построенном зале на востоке Лондона, при этом концерты запланированы шесть дней в неделю.

Аватары певцов (которые получили неофициальное название «аббатаров») разработаны компанией американского кинематографиста Эдварда Лукаса Industrial Light and Magic. Это ведущий голливудский разработчик визуальных эффектов.

Они будут «выполнять» 22 самых известных хита ABBA, в том числе Mamma Mia и Waterloo.

При подготовке шоу использовались специальные сенсоры, которые фиксировали движения уже немолодых музыкантов ABBA, чтобы заставить их молодежные «копии» двигаться как можно реалистичнее.

С 1972 года ABBA продала почти 400 млн синглов и альбомов. Их записи остаются невероятно популярными, несмотря на то, что группа распалась почти 40 лет назад.