Рейтинг лучших альбомов всех времен обновил Rolling Stone

https://racurs.ua/n144285-reyting-luchshih-albomov-vseh-vremen-obnovil-rolling-stone-video.html

Ракурс

Рейтинг лучших альбомов всех времен 500 Greatest Albums list впервые за семнадцать лет обновил культовый американский журнал о музыке и попкультуре Rolling Stone. Обновленный список является «менее рокоцентричным».

Когда мы впервые публиковали «500 лучших альбомов всех времен» в 2003 году, Эми Уайнхауз оставалось еще три года до выпуска (второго альбома Back to Black), а рэперу Ламар до Good Kid, MAAD City — почти 10 лет. Многие из самых влиятельных музыкантов сегодня в те времена еще учились в средней школе, — рассказали в Rolling Stone, пишет CNN.

В рейтинг добавили современную музыку, в том числе и альбомы Бейонсе, Фрэнка Оушена, Адель, Канье Уэста и Билли Айлиш. Также в рейтинг попали 154 новые альбомы, 86 из которых выпустили уже в этом веке.

На первом месте оказался альбом Марвина Гея What’s Going On. Ранее первенство было за восьмой пластинкой The Beatles — Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Новая десятка лидеров «500 лучших альбомов всех времен» по версии Rolling Stone теперь выглядит так: