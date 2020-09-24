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Ракурс
Рейтинг лучших альбомов всех времен обновил Rolling Stone

Рейтинг лучших альбомов всех времен обновил Rolling Stone (ВИДЕО)

24 сен 2020, 21:22
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Рейтинг лучших альбомов всех времен 500 Greatest Albums list впервые за семнадцать лет обновил культовый американский журнал о музыке и попкультуре Rolling Stone. Обновленный список является «менее рокоцентричным».

Когда мы впервые публиковали «500 лучших альбомов всех времен» в 2003 году, Эми Уайнхауз оставалось еще три года до выпуска (второго альбома Back to Black), а рэперу Ламар до Good Kid, MAAD City — почти 10 лет. Многие из самых влиятельных музыкантов сегодня в те времена еще учились в средней школе, — рассказали в Rolling Stone, пишет CNN.

В рейтинг добавили современную музыку, в том числе и альбомы Бейонсе, Фрэнка Оушена, Адель, Канье Уэста и Билли Айлиш. Также в рейтинг попали 154 новые альбомы, 86 из которых выпустили уже в этом веке.

На первом месте оказался альбом Марвина Гея What’s Going On. Ранее первенство было за восьмой пластинкой The Beatles — Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Новая десятка лидеров «500 лучших альбомов всех времен» по версии Rolling Stone теперь выглядит так:

  • Марвин Гей — What’s Going On (1971)

  • The Beach Boys — Pet Sounds (1966)

  • Джони Митчелл — Blue (1971)

  • Стиви Уандер — Songs in the Key of Life (1976)

  • The Beatles — Abbey Road (1969)

  • Nirvana — Nevermind (1991)

  • Fleetwood Mac — Rumours (1977)

  • Prince and the Revolution — Purple Rain (1984)

  • Боб Дилан — Blood on the Tracks (1975)

  • Лорин Хилл — The Miseducation of Lauryn Hill (1998)


Источник: Ракурс


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