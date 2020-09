Рейтинг кращих альбомів усіх часів оновив Rolling Stone

https://racurs.ua/ua/n144285-reytyng-kraschyh-albomiv-usih-chasiv-onovyv-rolling-stone-video.html

Ракурс

Рейтинг найкращих альбомів усіх часів 500 Greatest Albums list вперше за сімнадцять років оновив культовий американський журнал про музику та попкультуру Rolling Stone. Оновлений список є «менш рокоцентричним».

Коли ми вперше публікували «500 кращих альбомів усіх часів» у 2003 році, Емі Вайнгауз залишалося ще три роки до випуску (другого альбому Back to Black), а реперу Кендріку Ламару до Good Kid, MAAD City — майже 10 років. Багато з найвпливовіших музикантів сьогодні в ті часи ще навчалися у середній школі, — розповіли в Rolling Stone, пише CNN.

До рейтингу додали сучасну музику, зокрема, й альбоми Бейонсе, Френка Оушена, Адель, Каньє Уеста та Біллі Айліш. Також до рейтингу додали 154 нові альбоми, 86 з яких випустили вже у цьому столітті.

На першому місці опинився альбом Марвіна Гея Whatʼs Going On. Раніше першість була за восьмою платівкою The Beatles — Sgt. Pepperʼs Lonely Hearts Club Band.

Нова топ-10 лідерів «500 кращих альбомів усіх часів» за версією Rolling Stone тепер виглядає так: