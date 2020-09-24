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Ракурс
Рейтинг кращих альбомів усіх часів оновив Rolling Stone

Рейтинг кращих альбомів усіх часів оновив Rolling Stone (ВІДЕО)

24 вер 2020, 21:22
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Рейтинг найкращих альбомів усіх часів 500 Greatest Albums list вперше за сімнадцять років оновив культовий американський журнал про музику та попкультуру Rolling Stone. Оновлений список є «менш рокоцентричним».

Коли ми вперше публікували «500 кращих альбомів усіх часів» у 2003 році, Емі Вайнгауз залишалося ще три роки до випуску (другого альбому Back to Black), а реперу Кендріку Ламару до Good Kid, MAAD City — майже 10 років. Багато з найвпливовіших музикантів сьогодні в ті часи ще навчалися у середній школі, — розповіли в Rolling Stone, пише CNN.

До рейтингу додали сучасну музику, зокрема, й альбоми Бейонсе, Френка Оушена, Адель, Каньє Уеста та Біллі Айліш. Також до рейтингу додали 154 нові альбоми, 86 з яких випустили вже у цьому столітті.

На першому місці опинився альбом Марвіна Гея Whatʼs Going On. Раніше першість була за восьмою платівкою The Beatles — Sgt. Pepperʼs Lonely Hearts Club Band.

Нова топ-10 лідерів «500 кращих альбомів усіх часів» за версією Rolling Stone тепер виглядає так:

  • Марвін Гей — Whatʼs Going On (1971)

  • The Beach Boys — Pet Sounds (1966)

  • Джоні Мітчелл — Blue (1971)

  • Стіві Уандер — Songs in the Key of Life (1976)

  • The Beatles — Abbey Road (1969)

  • Nirvana — Nevermind (1991)

  • Fleetwood Mac — Rumours (1977)

  • Prince and the Revolution — Purple Rain (1984)

  • Боб Ділан — Blood on the Tracks (1975)

  • Лорін Хілл — The Miseducation of Lauryn Hill (1998)


Джерело: Ракурс


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